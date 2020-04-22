150 лет вождю: день рождения Владимира Ленина

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22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин. Вождь мирового пролетариата, теоретик марксизма и основатель СССР – он стал живой легендой для миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма. По сей день Ленин остается одной из самых противоречивых фигур в отечественной истории.