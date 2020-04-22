150 лет вождю: день рождения Владимира Ленина

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин. Вождь мирового пролетариата, теоретик марксизма и основатель СССР – он стал живой легендой для миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма. По сей день Ленин остается одной из самых противоречивых фигур в отечественной истории.
22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин. Вождь мирового пролетариата, теоретик марксизма и основатель СССР – он стал живой легендой для миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма. По сей день Ленин остается одной из самых противоречивых фигур в отечественной истории.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.