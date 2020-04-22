В Нагасаки у россиянина на лайнере Costa Atlantica выявили коронавирус

"Как нам сообщили, на борту находится один россиянин, который, к сожалению, инфицирован. Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь. По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает", - говорится в сообщении посольства. Посольство России обещает оказывать российскому гражданину "всё возможное содействие".
Более 30 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции выявлено среди членов экипажа судна Costa Atlantica, как сообщило ранее агентство Киодо.
Судно зашло в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта. Оно должно было покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции.
По данным Киодо, были сделаны анализы у 57 человек, заболевание подтвердилось у 33, таким образом, общее число заболевших составило 34. Всего на судне находятся 623 человека.
Число выявленных случаев COVID-19 в Японии превысило 12 тысяч, включая 712 заразившихся на еще одном круизном лайнере Diamond Princess. Оно полтора месяца простояла из-за карантина у берегов Японии к югу от Токио с февраля этого года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
🔹На борту лайнера #Costa_Atlantica находится один россиянин, который инфицирован COVID-19.— 駐日ロシア連邦大使館 (@RusEmbassyJ) April 22, 2020
🔹Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь.
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