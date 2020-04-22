В Нагасаки у россиянина на лайнере Costa Atlantica выявили коронавирус

"Как нам сообщили, на борту находится один россиянин, который, к сожалению, инфицирован. Посольство внимательно следит за тем, чтобы соотечественнику и далее оказывалась квалифицированная медицинская помощь. По оценке медиков, сейчас его состояние опасений не вызывает", - говорится в сообщении посольства. Посольство России обещает оказывать российскому гражданину "всё возможное содействие".