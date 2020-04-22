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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-22T09:26
https://ria.ru/20200422/1570389814.html
В танкерах у побережья Калифорнии находится 20 миллионов баррелей нефти
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570334138_0:0:3133:1763_1036x0_80_0_0_4c161715b01129a75f1b7dfc80ee8ca4.jpg
РИА Новости

В танкерах у побережья Калифорнии находится 20 миллионов баррелей нефти

09:25 22.04.2020 (обновлено: 09:26 22.04.2020)
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© AP Photo / David GoldmanНефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре, штат Техас
Нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре, штат Техас
© AP Photo / David Goldman
Нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре, штат Техас. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Объёмы нефти, хранящейся в танкерах у западного побережья США, достигли 20 миллионов баррелей, сообщает агентство Блумберг.
"Всего около 20 миллионов баррелей нефти находится у западного побережья США. Нефтяные танкеры, перевозящие достаточно нефти для удовлетворения 20% дневного мирового спроса, собрались у побережья Калифорнии. Им некуда идти из-за падения спроса на сырье", - пишет агентство.
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Отмечается, что речь идёт о почти трех десятках суден. Сейчас они преимущественно служат как плавучие хранилища нефти, так как нефтеперерабатывающие заводы, чью продукцию они перевозили ранее, остановлены или существенно снизили объёмы на фоне пандемии COVID-19. В частности, приостановлен крупнейший НПЗ компании Marathon Petroleum Corporation в Калифорнии, а завод Chevron в штате сильно сократил переработку нефти.
Карантинные меры для борьбы с распространением нового коронавируса привели к колоссальному падению спроса на нефть в мире. По разным оценкам, снижение спроса сейчас составляет 20-30 миллионов баррелей. При этом устранение переизбытка сырья на рынке осложнено в том числе заполненностью мировых нефтехранилищ.
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