В танкерах у побережья Калифорнии находится 20 миллионов баррелей нефти

Карантинные меры для борьбы с распространением нового коронавируса привели к колоссальному падению спроса на нефть в мире. По разным оценкам, снижение спроса сейчас составляет 20-30 миллионов баррелей. При этом устранение переизбытка сырья на рынке осложнено в том числе заполненностью мировых нефтехранилищ.