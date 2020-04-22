В МЧС предупредили об усилении ветра в Москве

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупреждает горожан об усилении ветра с порывами до 20 метров в секунду до вечера среды, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет до 21.00 часа 22 апреля 2020 года в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Отмечается, что МЧС России по Москве рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.