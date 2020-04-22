Вывезенных из Турции жителей Свердловской области поместили в обсерватор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Жители Жители Свердловской области , прибывшие вечером во вторник из турецкой Антальи, доставлены в обсерватор, где они будут находиться под медицинским наблюдением в течение двух недель, сообщает оперативный штаб региона по профилактике COVID-19

"Всего в обсерваторе изолированы на две недели 37 пассажиров рейса из Антальи, который прибыл накануне в аэропорт Кольцово. За прибывшими из-за рубежа установлено медицинское наблюдение силами специалистов Асбестовской ЦГБ – в обсерваторе круглосуточно дежурят две медсестры, медсопровождение обеспечивается также врачом из ближайшей ОВП", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди пассажиров были двое детей, их обследовать будет педиатр. У всех прибывших анализы на коронавирус будут взяты на вторые сутки после прилета. Также отмечается, что перед посадкой в самолет пассажиров проинформировали, что им предстоит изоляция в условиях обсерватора. Предупредили их и о том, что санитарные нормы требуют передачи на дезобработку багажа и документов. Сейчас уральцы обеспечены вещами первой необходимости, подчеркнули в штабе.

На 21 апреля в области зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции. Ранее у одного пациента, скончавшегося в Красноуфимске от пневмонии, коронавирус был обнаружен при посмертном исследовании. Первичный тест на COVID-19 показал положительный результат и у скончавшегося в Богдановиче пациента, у которого было тяжелое сопутствующее хроническое заболевание.