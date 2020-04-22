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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T11:26
https://ria.ru/20200422/1570389603.html
Вывезенных из Турции жителей Свердловской области поместили в обсерватор
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569523588_0:43:3072:1771_1036x0_80_0_0_b9f23bf7bc67d6749f15f287ff72fa89.jpg
РИА Новости

Вывезенных из Турции жителей Свердловской области поместили в обсерватор

09:04 22.04.2020 (обновлено: 11:26 22.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники медицинской службы
Сотрудники медицинской службы
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудники медицинской службы. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Жители Свердловской области, прибывшие вечером во вторник из турецкой Антальи, доставлены в обсерватор, где они будут находиться под медицинским наблюдением в течение двух недель, сообщает оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Всего в обсерваторе изолированы на две недели 37 пассажиров рейса из Антальи, который прибыл накануне в аэропорт Кольцово. За прибывшими из-за рубежа установлено медицинское наблюдение силами специалистов Асбестовской ЦГБ – в обсерваторе круглосуточно дежурят две медсестры, медсопровождение обеспечивается также врачом из ближайшей ОВП", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что среди пассажиров были двое детей, их обследовать будет педиатр. У всех прибывших анализы на коронавирус будут взяты на вторые сутки после прилета. Также отмечается, что перед посадкой в самолет пассажиров проинформировали, что им предстоит изоляция в условиях обсерватора. Предупредили их и о том, что санитарные нормы требуют передачи на дезобработку багажа и документов. Сейчас уральцы обеспечены вещами первой необходимости, подчеркнули в штабе.
На 21 апреля в области зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции. Ранее у одного пациента, скончавшегося в Красноуфимске от пневмонии, коронавирус был обнаружен при посмертном исследовании. Первичный тест на COVID-19 показал положительный результат и у скончавшегося в Богдановиче пациента, у которого было тяжелое сопутствующее хроническое заболевание.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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