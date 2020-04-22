МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Монголии не осталось россиян, желающих вернуться на родину, все они смогли уехать, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"У нас все хорошо. Правительство Монголии еще с января начало вводить карантинные меры и ограничения, вводилось это постепенно, и все, кто хотел выехать, кто к нам обращался, уже выехал. И в принципе монгольские власти не создают препятствий для выезда наших граждан. Из тех, кто здесь постоянно находится, кто работал и захочет еще уехать в будущем - никаких проблем нет, они могут выехать через автомобильный КПП", - сообщили в посольстве.
Как отметили в дипмиссии, по данным минздрава Монголии, на 22 апреля в стране 35 случаев заражения коронавирусом, все они ввозные, заболевших среди россиян нет.
"Были люди, которые хотели выехать, были люди, которые потеряли билеты, потому что они планировали вылететь самолетом, а им пришлось выезжать через автомобильный КПП. Все, кто хотел, выехал, но если вдруг найдутся те, кто хочет выехать, мы готовы им всегда помочь, мы всегда доступны, на связи", - добавили в представительстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.