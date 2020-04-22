В Монголии не осталось россиян, желающих вернуться на родину

"У нас все хорошо. Правительство Монголии еще с января начало вводить карантинные меры и ограничения, вводилось это постепенно, и все, кто хотел выехать, кто к нам обращался, уже выехал. И в принципе монгольские власти не создают препятствий для выезда наших граждан. Из тех, кто здесь постоянно находится, кто работал и захочет еще уехать в будущем - никаких проблем нет, они могут выехать через автомобильный КПП", - сообщили в посольстве.