Иракский министр заявил о возможных новых мерах ОПЕК+

"ОПЕК+ может принять дополнительные меры, чтобы сократить избыток сырья на рынках. Это зависит от развития ситуации на мировых рынках и уступчивости производителей", - говорится в сообщении со ссылкой на аль-Гадбана.

Министр нефти Ирака принял участие в неформальной видеоконференции во вторник, на которой ряд министров ОПЕК+ обсудили текущие события на рынке нефти. Ряд стран намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь мая, но консенсуса альянса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвовавших в конференции.