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2020-04-22T09:16
https://ria.ru/20200422/1570389446.html
Иракский министр заявил о возможных новых мерах ОПЕК+
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570334345_196:568:2828:2048_1036x0_80_0_0_43b390fa761b4960ad6ea8cf95f7a862.jpg
РИА Новости

Иракский министр заявил о возможных новых мерах ОПЕК+

09:16 22.04.2020
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© AP Photo / Charlie Riedel, FileНефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико
Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико
© AP Photo / Charlie Riedel, File
Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ирак не исключает, что страны ОПЕК+ примут дополнительные меры для сокращения избытка нефти на рынке, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление министра нефти страны Тамера аль-Гадбана.
"ОПЕК+ может принять дополнительные меры, чтобы сократить избыток сырья на рынках. Это зависит от развития ситуации на мировых рынках и уступчивости производителей", - говорится в сообщении со ссылкой на аль-Гадбана.
Нефтяные качалки в Республике Татарстан
22 апреля, 08:45
Китайский эксперт назвал обвал цен на нефть краткосрочным явлением
Министр нефти Ирака принял участие в неформальной видеоконференции во вторник, на которой ряд министров ОПЕК+ обсудили текущие события на рынке нефти. Ряд стран намерены призвать ОПЕК+ начать сокращение добычи нефти, не дожидаясь мая, но консенсуса альянса по этому вопросу пока нет, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, участвовавших в конференции.
Блумберг отмечает, что на встрече также обсуждалось падение цен на нефть в США и его влияние на другие мировые рынки. Участники встречи отметили активизацию контактов между министрами ОПЕК+ для оценки ситуации на нефтяном рынке.
Пандемия коронавируса привела к падению спроса на все нефтепродукты, от реактивного топлива до бензина. Нефтехранилища по всему миру быстро заполняются. Во вторник цены на июньские фьючерсы нефти марок Brent и WTI обрушились на 23% и 29% соответственно. В понедельник стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые в истории достигала отрицательной стоимости.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.
Добыча нефти марки Brent в Северном море
22 апреля, 07:33Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года
340002
Цены на нефтьОПЕКИракМексикаBrentСШАЭкономика
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