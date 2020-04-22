В ЕАО проводят проверку после случаев заражения коронавирусом в колонии

Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у сотрудников Биробиджанской воспитательной колонии и лечебно-исправительного учреждения в поселке Бира. Во вторник правительство области сообщило о 21 новом случае инфекции в регионе, они выявлены как в семейных очагах, так и в двух учреждениях УФСИН. Всего в ЕАО с начала эпидемии подтверждено 43 случая COVID-19.