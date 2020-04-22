В ЕАО проводят проверку после случаев заражения коронавирусом в колонии

ХАБАРОВСК, 22 апр – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после случаев заражения коронавирусом в Биробиджанской воспитательной колонии УФСИН России по Еврейской автономной области, сообщает областная прокуратура.
Ранее сообщалось, что коронавирус был выявлен у сотрудников Биробиджанской воспитательной колонии и лечебно-исправительного учреждения в поселке Бира. Во вторник правительство области сообщило о 21 новом случае инфекции в регионе, они выявлены как в семейных очагах, так и в двух учреждениях УФСИН. Всего в ЕАО с начала эпидемии подтверждено 43 случая COVID-19.
"По поручению прокурора области организовано проведение проверки по факту распространения острой вирусной инфекции в ФКУ "Биробиджанская воспитательная колония" УФСИН России по ЕАО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуроры проверят соблюдение в колонии санитарно-эпидемиологического законодательства по недопущению распространения заболевания и исполнение должностными лицами своих обязанностей в условиях сложной эпидемиологической обстановки.
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"По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры по устранению нарушений и привлечению виновных к установленной законом ответственности", - сообщает прокуратура.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.