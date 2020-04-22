Из Джидды в Махачкалу вылетел самолет с россиянами

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самолет авиакомпании "ЮТэйр" вылетел по маршруту Джидда (Саудовская Аравия) - Махачкала с 230 россиянами на борту, сообщает Минтранс РФ.
"Рейс "ЮТэйр" 9002 Джидда - Махачкала вылетел в 06:20 мск. На борту 230 пассажиров. Ожидаемое время прибытия - 10:02 мск", - говорится в сообщении Минтранса в Twitter.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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