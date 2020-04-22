В Приамурье подтвердили три новых случая заражения коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр - РИА Новости. Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в Амурской области, двое заболевших из города Белогорск, один из Благовещенска, сообщила журналистам министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова.
"На сегодня в области зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции, три новых случая - два в Белогорске и один в Благовещенске, пять человек выздоровели. 11 человек имеют легкое течение заболевания, у шести человек бессимптомное течение, шесть человек у нас осложненных внебольничной пневмонией", - сказала Жарновникова журналистам в ходе онлайн-пресс-конференции в среду.
Министр уточнила, что по новым случаям заболевания определен круг контактных лиц.
Правительство Амурской области уточняет, что двое новых заболевших из Белогорска - члены одной семьи.
"Выявлены в терапевтическом отделении ГАУЗ АО "Белогорская больница" в ходе лабораторного тестирования на коронавирус больных пневмониями. Заболевшие переведены в специализированный госпиталь Благовещенской городской клинической больницы для оказания необходимой медицинской помощи", - сообщает правительство Приамурья.
Уточняется, что в терапевтическом отделении больницы Белогорска "организованы и проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия" для недопущения распространения заболевания между пациентами и жителями Белогорска.
Результаты первых тестов у контактировавших с заболевшими в Белогорске (33 пациента больницы и 10 медиков) отрицательные. Обследование контактных лиц продолжается.
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