В Приамурье подтвердили три новых случая заражения коронавирусом

"На сегодня в области зарегистрировано 23 случая коронавирусной инфекции, три новых случая - два в Белогорске и один в Благовещенске, пять человек выздоровели. 11 человек имеют легкое течение заболевания, у шести человек бессимптомное течение, шесть человек у нас осложненных внебольничной пневмонией", - сказала Жарновникова журналистам в ходе онлайн-пресс-конференции в среду.