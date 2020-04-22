В России вырос спрос на соль

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спрос на пищевую соль в России в апреле вырос, что может быть связано с рекомендациями Минздрава РФ об использовании соляного раствора как меры профилактики заражения Спрос на пищевую соль в России в апреле вырос, что может быть связано с рекомендациями Минздрава РФ об использовании соляного раствора как меры профилактики заражения коронавирусом COVID-19, говорится в сообщении Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров " Руспродсоюз ".

"Российские производители пищевой соли увеличили производство, объем резервных остатков и объемы отгрузки данного вида продукции после выхода пятой версии "Временных методических рекомендаций" Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19, - говорится в сообщении.

Минздрав РФ в начале апреля сообщил, что промывание носа солевым раствором снижает число вирусных и бактериальных возбудителей инфекции, процедура может быть эффективной для профилактики коронавируса, если применять ее с другими мерами защиты.

Производители соли, входящие в "Руспродсоюз", отмечают, что после публикации рекомендаций Минздрава количество заказов на поставки соли, получаемых производителями со стороны дистрибьюторов, выросло на 20%. "По словам дистрибьюторов, они наблюдают рост приобретения соли гражданами страны для использования в целях профилактики", - добавляет ассоциация.

"Руспродсоюз" подчеркивает, что производственные мощности российских предприятий способны на 100% удовлетворить текущий повышенный спрос, а также дополнительно выпустить необходимое количество соли в случае его роста.

"Цены на соль у российских производителей не изменились. Средняя отпускная цена 1 тонны пищевой соли на заводе составляет 3,5 тысячи рублей, сопоставима с уровнем цен двухлетней давности и до сих пор является самой низкой на пищевую соль в мире", - добавляется в сообщении. Общий объем рынка пищевой соли в первом квартале составил 342,6 тысячи тонн, увеличившись за год на 3,5%.