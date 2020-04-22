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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T08:49
https://ria.ru/20200422/1570388927.html
В Пакистане от COVID-19 погибли более двухсот человек
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569766511_0:158:3080:1891_1036x0_80_0_0_93541f2442c962a687944e04d2ec10bc.jpg
РИА Новости

В Пакистане от COVID-19 погибли более двухсот человек

08:49 22.04.2020
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© REUTERS / Akhtar SoomroВолонтеры в защитных костюмах в Пакистане
Волонтеры в защитных костюмах в Пакистане
© REUTERS / Akhtar Soomro
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Пакистане выросло до 9 749 человек, погибли свыше 200, говорится в материалах на сайте правительства страны.
Отмечается, что всего выздоровели 2156 человек, погибли 209, в том числе 17 - за последние сутки.
По данным правительства, наибольшее число зараженных - в провинции Пенджаб (4328 человек), дальше идет провинция Синд – 3053 случаев заражения. В провинции Хайбер-Пахтунхва отмечено 1345 случаев заражения, в провинции Белуджистан болеют 495 человек, в Исламабаде - 194.
Отмечается, что власти сделали 118 тысяч тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СиндПенджаб (Пакистан)БелуджистанПакистанИсламабадВ мире
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