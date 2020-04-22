Москвичам пообещали осеннее похолодание

Автомобиль правоохранительных органов на Красной площади в Москве. Архивное фото

Автомобиль правоохранительных органов на Красной площади в Москве

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В столичный регион придет похолодание с дождем и ветром, рассказали " В столичный регион придет похолодание с дождем и ветром, рассказали " Российской газете " в Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, днем воздух прогреется до плюс семи градусов – на один-два градуса ниже среднесуточной нормы апреля. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Из-за этого в Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности.

Ночью ожидается похолодание до минус двух градусов. На следующий день потеплеет до плюс шести, добавляют метеорологи.