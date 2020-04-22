Москвичам пообещали осеннее похолодание

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. В столичный регион придет похолодание с дождем и ветром, рассказали "Российской газете" в Метеобюро Москвы и области.
По данным синоптиков, днем воздух прогреется до плюс семи градусов – на один-два градуса ниже среднесуточной нормы апреля. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду. Из-за этого в Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности.
Ночью ожидается похолодание до минус двух градусов. На следующий день потеплеет до плюс шести, добавляют метеорологи.
Отмечается, что самый теплый апрельский день в истории метеонаблюдений зафиксировали в 1995 году. Тогда было плюс 23,3 градуса. Самым холодным был апрель 1893-го: тогда воздух остыл до минус 10,6 градуса.