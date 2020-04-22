Россияне в среду вернутся домой из Турции, Индии, Киргизии, Таиланда

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россияне в среду возвращаются домой вывозными рейсами из Турции, Индии, Киргизии и Таиланда, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
В списке запланированных на 22 апреля перелетов значатся рейсы "Уральских авиалиний" из индийского штата Гоа в Казань, S7 из Бангкока во Владивосток и из Бишкека в Новосибирск, Turkish Airlines из Стамбула в Москву.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.