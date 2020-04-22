Китайский эксперт назвал обвал цен на нефть краткосрочным явлением

ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Обвал цен на нефть является краткосрочным явлением и не стоит ориентироваться на него в долгосрочной перспективе, текущая ситуация связана с падением спроса на нефть из-за пандемии коронавирусной инфекции, считает эксперт по энергетическим вопросам, директор центра исследований России и Центральной Азии Нанкайского университета Ян Лэй.
В понедельник нефть марки WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. По итогам торгов на NYMEX во вторник цена майских фьючерсов на WTI выросла на 124,07%, до 10,01 доллара за баррель. При этом цена июньских фьючерсов на WTI упала на 43,4%, до 11,57 доллара за баррель (в ходе торгов опускалась до 6,55 доллара). Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent по итогам торгов на бирже ICE опустилась на 24%, до 19,33 доллара за баррель. В ходе торгов цена достигала минимума с 2001 года, опускаясь до 17,52 доллара за баррель.
"С января 2020 года нефть с 60 долларов упала до 20 долларов в марте, в последние несколько месяцев международные танкеры закупают и транспортируют нефть из Персидского залива, многие считали, что цена уже слишком низкая, многие компании уже скупили достаточно резко упавшие акции и не ожидали, что цена может упасть еще ниже - до 1 доллара за баррель. Эта цена лишь отражает спекулятивность на международном рынке нефти, это временное краткосрочное явление, не повторится снова, не нужно руководствоваться этим на долгосрочную перспективу", - сказал в беседе с РИА Новости Ян Лэй.
Эксперт отметил, что соглашение о сокращении производства нефти с большим трудом может выдержать удар, нанесенный пандемией мировой экономике. "Я думаю, что в следующие несколько месяцев спрос на нефть в мире продолжит падение, поэтому цены на нефть еще в течение определенного промежутка времени также будут падать", - считает Ян Лэй.
Аналитик отметил, что низкая цена на нефть - хорошая новость для экономики Китая, хороший шанс пополнить свои стратегические запасы, однако слишком низкая цена в будущем будет сдерживать объем нефтедобычи. "Нынешняя цена на нефть - катастрофа для тех, кто добывает нефть. Они неизбежно будут сокращать объемы нефтедобычи, что медленно приведет к повышению цены", - пояснил эксперт.
Он добавил, что динамика роста цен вероятно будет медленной, потому что будет зависеть от темпов восстановления роста мировой экономики.