Китайский эксперт назвал обвал цен на нефть краткосрочным явлением

"С января 2020 года нефть с 60 долларов упала до 20 долларов в марте, в последние несколько месяцев международные танкеры закупают и транспортируют нефть из Персидского залива, многие считали, что цена уже слишком низкая, многие компании уже скупили достаточно резко упавшие акции и не ожидали, что цена может упасть еще ниже - до 1 доллара за баррель. Эта цена лишь отражает спекулятивность на международном рынке нефти, это временное краткосрочное явление, не повторится снова, не нужно руководствоваться этим на долгосрочную перспективу", - сказал в беседе с РИА Новости Ян Лэй.