Власти Москвы отчитались о ситуации с автоконтролем пропусков в метро

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Скоплений пассажиров в метро столицы с запуском автоматического контроля цифровых пропусков в среду не зафиксировано, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"С сегодняшнего дня начала работу автоматизированная система контроля пропусков. Скоплений пассажиров в метро не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Ранее указом мэра Москвы с 22 апреля введен автоматизированный контроль за соблюдением пропускного режима, что позволит избежать нарушения социальной дистанции в городском транспорте и исключить личный фактор при проверке пропусков. Поездки в городском транспорте теперь можно совершать только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему картой "Тройка", "Стрелка" и социальной карте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.