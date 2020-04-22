На стартовом комплексе Байконура установили "Ракету Победы"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции , установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Ранее в Роскосмосе рассказали РИА Новости, что ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-14" назвали "Ракетой Победы". Ее украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.

Тем временем на Байконуре завершена установка ракеты космического назначения "Союз-2.1.а" на пусковую установку. Начаты работы по графику первого стартового дня. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) April 22, 2020

"На Байконуре завершена установка ракеты космического назначения "Союз-2.1.а" на пусковую установку. Начаты работы по графику первого стартового дня", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Старт "Союза-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-14" с 31-й площадки Байконура планируется на 25 апреля в 4.51 мск, стыковка к модулю "Звезда" МКС - в 8.12 мск.

Кораблю предстоит стать четвертым "Прогрессом", который отправится к станции по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Планируется, что он доберется до МКС всего за 3 часа 21 минуту, лишь на три минуты медленнее, чем корабль-рекордсмен "Прогресс МС-12", который прилетел на станцию в июле 2019 года.