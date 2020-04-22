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75 лет Великой Победы
2020-04-28T20:21
https://ria.ru/20200422/1570388696.html
На стартовом комплексе Байконура установили "Ракету Победы"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569814184_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ee94cdc9b5627e79c957167a7a879ffc.jpg
РИА Новости

На стартовом комплексе Байконура установили "Ракету Победы"

08:44 22.04.2020 (обновлено: 20:21 28.04.2020)
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© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос / Перейти в фотобанкСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а
© РИА Новости / КЦ "Южный" / Роскосмос
Перейти в фотобанк
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а", которой в субботу предстоит отправить грузовой корабль "Прогресс МС-14" к Международной космической станции, установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Ранее в Роскосмосе рассказали РИА Новости, что ракету "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-14" назвали "Ракетой Победы". Ее украсили георгиевской лентой, орденами Великой Отечественной войны и логотипом 75-летия Победы.
"На Байконуре завершена установка ракеты космического назначения "Союз-2.1.а" на пусковую установку. Начаты работы по графику первого стартового дня", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Старт "Союза-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-14" с 31-й площадки Байконура планируется на 25 апреля в 4.51 мск, стыковка к модулю "Звезда" МКС - в 8.12 мск.
Кораблю предстоит стать четвертым "Прогрессом", который отправится к станции по сверхбыстрой двухвитковой схеме. Планируется, что он доберется до МКС всего за 3 часа 21 минуту, лишь на три минуты медленнее, чем корабль-рекордсмен "Прогресс МС-12", который прилетел на станцию в июле 2019 года.
На борту "Прогресса МС-14" находятся грузы, топливо, воздух и вода для МКС и ее экипажа.
Сейчас на МКС совершают полет россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американец Кристофер Кэссиди.
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