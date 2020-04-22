В Хакасии число заболевших коронавирусом выросло до 87 человек

В Хакасии умер первый пациент с коронавирусом

В Хакасии умер первый пациент с коронавирусом

Четверо пациентов уже выздоровели. Во вторник был зафиксирован первый летальный случай пациента COVID-19 – точная причина смерти устанавливается. В минздраве Хакасии уточнили, что республике порядка 44% пациентов с коронавирусом на момент выявления заболевания не имели клинических проявлений.