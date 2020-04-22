В Хакасии число заболевших коронавирусом выросло до 87 человек

КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Хакасии за сутки увеличилось на три, до 87, сообщает пресс-служба правительства республики.
"За сутки в Хакасии выявлены ещё три случая заражения коронавирусом. Два – в Абакане: один из заболевших прибыл из Москвы, другой контактировал с ранее заболевшим. Третий случай выявлен в Алтайском районе, также по контакту. Таким образом, общее число жителей республики с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 87 человек", - говорится в сообщении.
Четверо пациентов уже выздоровели. Во вторник был зафиксирован первый летальный случай пациента COVID-19 – точная причина смерти устанавливается. В минздраве Хакасии уточнили, что республике порядка 44% пациентов с коронавирусом на момент выявления заболевания не имели клинических проявлений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.