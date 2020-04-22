Спасатели пытаются локализовать три очага пожара в зоне ЧАЭС

Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Украинские спасатели продолжают тушить пожары в Украинские спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС , где пока не локализованы три очага тления, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 22 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения Госслужбы Украины по ЧС оказывают помощь государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника. К тушению привлечены более 1,2 тысячи человек и 279 единиц техники, в том числе три вертолета, которые за сутки сбросили 258 тонн воды.

На территории Житомирской области к тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины в Овручском районе привлечены более 700 человек и 95 единиц техники.

Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала, что украинские спасатели продолжают работать на месте пожаров в Житомирской области, на сегодняшний день открытого огня не наблюдается. В понедельник глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что спасатели локализовали два из четырех очагов тления в Житомирской области. Позднее Госслужба Украины по ЧС сообщила о локализации двух последних очагов тления.

Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.