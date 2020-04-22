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2020-04-22T08:38
https://ria.ru/20200422/1570388617.html
Спасатели пытаются локализовать три очага пожара в зоне ЧАЭС
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РИА Новости

Спасатели пытаются локализовать три очага пожара в зоне ЧАЭС

08:38 22.04.2020
3866
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 апр – РИА Новости. Украинские спасатели продолжают тушить пожары в Житомирской области и в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где пока не локализованы три очага тления, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 22 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения Госслужбы Украины по ЧС оказывают помощь государственному агентству Украины по управлению зоной отчуждения в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию трех очагов (с. Рассоха, с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника. К тушению привлечены более 1,2 тысячи человек и 279 единиц техники, в том числе три вертолета, которые за сутки сбросили 258 тонн воды.
На территории Житомирской области к тушению отдельных очагов тления травяного настила, пеньков и древесины в Овручском районе привлечены более 700 человек и 95 единиц техники.
Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
18 апреля, 14:25
У работающих в Чернобыле пожарных не выявили заражения радиацией
Возгорание сухой травы и лесной подстилки произошло в Житомирской области 16 апреля, в результате пожара было уничтожено 39 дачных построек. Прокуратура завела дело из-за пожаров, вследствие которых уничтожены жилые дома и лесные массивы. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала, что украинские спасатели продолжают работать на месте пожаров в Житомирской области, на сегодняшний день открытого огня не наблюдается. В понедельник глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что спасатели локализовали два из четырех очагов тления в Житомирской области. Позднее Госслужба Украины по ЧС сообщила о локализации двух последних очагов тления.
Пожар на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС возник 4 апреля на площади 20 гектаров, позже зона увеличилась до 35 гектаров. Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 14 апреля сообщила, что пожар удалось локализовать и планировала потушить его окончательно в течение нескольких дней. Однако сильный ветер вновь способствовал распространению пожара. Спасателям удалось не допустить огонь к Чернобыльской АЭС и хранилищам с радиоактивными отходами. Превышения радионуклидов в воздухе над зоной отчуждения и прилегающих территориях зафиксировано не было. Спасатели и полиция рассматривают как основную версию пожаров малоснежную зиму и сухую лесную подстилку. При этом также были задержаны два человека, которые подозреваются в причастности к возникновению возгораний в Чернобыльской зоне.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Пожар в Чернобыле: огонь дошел до Припяти
© AP Photo / Ukrainian Police Press Office

Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
1 из 15

Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.

© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.

Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
2 из 15

К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

Сгоревший частный дом в результате пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
3 из 15

Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.

Девочка с котом во дворе частного дома в селе Раговка
4 из 15

Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
5 из 15

Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.

Сотрудники лесничества во время тушения пожара на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине
6 из 15

При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.

Пожарный автомобиль во время тушения огня, возникшего в районе села Полесское и дошедшего до границы села Раговка, на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, где уже почти неделю не прекращаются лесные пожары
7 из 15

Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.

Пожарный во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
8 из 15

Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
9 из 15

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.

Сотрудник пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
10 из 15

По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Личность злоумышленника уже установили.

Сгоревший частный дом в результате пожара в Полесском районе на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС на Украине, где уже почти неделю не прекращаются лесные пожары
11 из 15

Личность злоумышленника уже установили.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники пожарной охраны во время тушения пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
12 из 15

Возбуждено уголовное дело.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / REUTERS TV

Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
13 из 15

Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

© REUTERS / REUTERS TV
© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

Последствия лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
14 из 15

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev

Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
15 из 15

Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
1 из 15

Пожар начался 4 апреля на площади 20 гектаров. Через несколько дней огнем было охвачено уже 35 гектаров леса.

© AP Photo / Ukrainian Police Press Office
2 из 15

К 13 апреля огонь достиг Припяти и движется в сторону Чернобыльской АЭС, так как туда дует ветер.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 15

Пожар находится всего в двух километрах от хранилищ, где содержатся высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 15

Полицейские эвакуировали жителей пострадавших от огня поселков.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 15

Горит подстилка на дамбе водохранилища-охладителя — между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти, сообщили в Госагентстве по управлению зоной отчуждения.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 15

При этом в агентстве подчеркнули, что на левом берегу Припяти возгораний нет.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 15

Пожар в Чернобыльской зоне тушат более 400 человек и около ста единиц техники, в том числе авиация.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 15

Спасатели контролируют ситуацию в Чернобыльской зоне и принимают все возможные меры, чтобы сдержать огонь.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 15

Радиационный фон в Киеве и области в пределах нормы, в зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 15

По информации украинских правоохранителей, причиной возгорания стал поджог.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 15

Личность злоумышленника уже установили.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
12 из 15

Возбуждено уголовное дело.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
13 из 15

Пожар могли спровоцировать сталкеры, считает член общественного совета при Госагентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

© REUTERS / REUTERS TV
14 из 15

"Поджоги произошли там, где нет никого, потому что зона закрыта на карантин, но есть нелегальные посетители, а эти поджоги произошли на "тропе жизни" сталкеров", — рассказал Емельяненко.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
15 из 15

Лесные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

© AFP 2020 / Volodymyr Shuvayev
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Арсен АваковЧернобыльская АЭСЖитомирская областьУкраинаВ мире
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