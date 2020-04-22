В Эквадоре коронавирус подтвердили у 364 военнослужащих

"В результате (эпидемии - ред.) коронавируса в настоящее время в вооруженных силах насчитывается 364 инфицированных, четыре человека скончались, 1300 человек в изоляции", - сообщил министр в ходе онлайн-пресс-конференции. Он отметил, что целые подразделения почти полностью ушли на изоляцию. Тем не менее, вооруженные силы не ослаблены и продолжат помогать властям для защиты населения, добавил Харрин.