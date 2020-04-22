В России провели более 2,2 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 2,2 миллиона тестов на коронавирус проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 145 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 2,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаётся 145 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За сутки проведено 109 тысяч тестов на выявление коронавируса, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.