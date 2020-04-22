Иран запустил в космос первый военный спутник

По его данным, спутник под названием "Нур" ("Свет") был выведен на 425-километровую орбиту при помощи трехступенчатой ракеты-носителя "Касед" ("Посланник"/"Гонец") в среду утром. Запуск провел КСИР.
Операция по выводу спутника на орбиту состоялась после неудачной попытки вывести в начале февраля другой спутник, запуск которого не носил военных целей.
Еще ранее - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести сразу несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.
США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.
5 октября 2019, 18:17Иран хочет отправить астронавта в космос