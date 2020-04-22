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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T08:28
https://ria.ru/20200422/1570388451.html
Сеул выделит больше $40 миллиардов на "корейский Новый курс"
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/77881/56/778815604_0:170:3035:1877_1036x0_80_0_0_b2916dc8dcbb131bf3c6006dfcfbfc78.jpg
РИА Новости

Сеул выделит больше $40 миллиардов на "корейский Новый курс"

08:28 22.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Жидаков / Перейти в фотобанкВид на город Сеул с горы Намсан
Вид на город Сеул с горы Намсан
© РИА Новости / Алексей Жидаков
Перейти в фотобанк
Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
CEУЛ, 22 апр – РИА Новости. Правительство Южной Кореи для дополнительной поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса сформирует стабилизационный фонд ключевых отраслей промышленности на сумму в 40 триллионов вон (32,4 миллиарда долларов США). Об этом сообщил президент страны Мун Чжэ Ин в ходе пятого экстренного совещания по экономическим вопросам.
"Мы в срочном порядке сформируем стабилизационный фонд ключевых отраслей промышленности в объёме 40 триллионов вон для преодоления кризиса и обеспечения занятости", - заявил президент, текст выступления которого приводится на сайте его администрации.
По словам Мун Чжэ Ина, Южная Корея только начинает ощущать на себе влияние экономического кризиса, спровоцированного глобальным распространением COVID-19, и в наиболее тяжёлой ситуации сейчас оказались предприятия базовых отраслей, которым требуется временная финансовая поддержка или помощь с обеспечением ликвидности. Правительство решительно настроено сохранить все ключевые сферы, поэтому в качестве мер поддержки будут рассматриваться также инвестиции в основной капитал, платежные гарантии и другие меры. Однако условием для получения такой помощи станут определенные обязательства компаний, в числе которых поддержание общего уровня занятости, собственные усилия по выходу из кризиса и прочее.
"Помимо этого, правительство планирует дополнительно выделить 10 триллионов вон (8,1 миллиарда долларов – ред.) на реализацию политики экстренной стабилизации занятости, чтобы активно противостоять возможным шокам на рынке труда", - добавил президент.
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Эти средства будут направлены на увеличение количества получателей субсидии, покрывающей до 90% затрат на выплату денежного содержания во время отпусков, а для компаний, вынужденных отправлять сотрудников в неоплачиваемый отпуск, создадут специальную программу быстрой помощи. Субсидии для обеспечения стабильной занятости распространят и на фрилансеров, работников по спецконтрактам и мелких предпринимателей, которых в стране насчитывается порядка 930 тысяч человек. Кроме того, правительство планирует за счёт реализации крупных проектов предоставить 500 тысяч новых рабочих мест, упростив также процедуры трудоустройства в публичном секторе.
"Для создания новых рабочих мест на общегосударственном уровне правительству необходимо бесстрашно продвигать крупномасштабные проекты… Прошу все задействованные ведомства срочно сформировать проектные группы для реализации крупных государственных проектов, которые станут "корейской версией Нового курса (проводившегося в США для выхода из Великой депрессии начала 1930-х гг. – ред.)", - заявил Мун Чжэ Ин.
Он также призвал как можно полнее выполнить первый дополнительный бюджет, выделенный на борьбу с последствиями эпидемии коронавируса, как можно скорее принять уже согласованный второй экономический пакет и незамедлительно начать готовить третий в соответствии с решениями, принятыми на совещании.
Кроме того, президент озвучил план в дополнение к 100 триллионам вон (80,8 миллиарда долларов), зарезервированных для стабилизации финансовых рынков, выделить ещё 35 триллионов вон (28,3 миллиарда долларов) для поддержки микропредприятий, а также увеличения выкупа корпоративных долгов и предоставления ликвидности для компаний с низким кредитным рейтингом.
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