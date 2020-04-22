Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 1,7 тысяче

"По состоянию на 22 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1692", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник был зафиксирован 51 новый случай инфицирования COVID-19.