Число зараженных коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 1,7 тысяче

ТАШКЕНТ, 22 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане выросло еще на 14 человек и достигло 1692, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. Во вторник число зарегистрированных случаев коронавируса составило 1678, шесть пациентов скончались, 357 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Почти 90 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
"По состоянию на 22 апреля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1692", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник был зафиксирован 51 новый случай инфицирования COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.