Из Бангкока во Владивосток вылетел самолет с россиянами

Ранее в Telegram-канале Минкомсвязи РФ сообщалось, что этот перелет возможен только для жителей Приморского края.

Предыдущий вывозной рейс S7 с 195 жителями Приморья прибыл из Бангкока во Владивосток вечером 18 апреля. В течение 14 дней после прибытия все пассажиры должны находиться дома на самоизоляции.