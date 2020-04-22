Из Бангкока во Владивосток вылетел самолет с россиянами

ВЛАДИВОСТОК, 22 апр – РИА Новости. Вывозной рейс авиакомпании S7 с россиянами вылетел из Бангкока во Владивосток, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Владивостока.
Ранее в Telegram-канале Минкомсвязи РФ сообщалось, что этот перелет возможен только для жителей Приморского края.
"Самолет вылетел из Таиланда, прибытие по плану в 21.25 местного времени (в 14.25 мск)", - сказал собеседник.
Предыдущий вывозной рейс S7 с 195 жителями Приморья прибыл из Бангкока во Владивосток вечером 18 апреля. В течение 14 дней после прибытия все пассажиры должны находиться дома на самоизоляции.
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