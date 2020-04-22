В Алтайском крае выявили девять случаев заражения коронавирусом

БАРНАУЛ, 22 апр - РИА Новости. Девять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Алтайском крае за минувшие сутки, сообщили в оперштабе региона.
"Общее количество заболевших составило 136 человек, в том числе 12 детей. За сутки добавилось девять человек", - говорится в сообщении.
Больше всего заразившихся в Барнауле – 57. К числу районов, которых затронула инфекция, добавились Троицкий и Целинный, где выявлено по одному случаю.
Выписаны из медицинских учреждений 13 человек, это подтверждено двукратным отрицательным тестом на коронавирус. Заболевание у них протекало с незначительными признаками инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.