В больнице в Коммунарке находятся более 600 пациентов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 600 пациентов состоят на лечении в больнице в поселке Коммунарка в новой Москве, из них 56 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
"Состоит на лечении 604 пациента, из них: с диагнозом пневмония 584 (97%), COVID-подтвержденные - 430 (71%), на кислороде вне отделения реанимации - 101 (17%), в реанимации - 56 (9%), на ИВЛ - 26 (4% от общего числа пациентов, 46% от числа больных в реанимации)", - написал Проценко на своей странице в Facebook.
Он добавил, что за сутки поступило 107 пациентов, выписано 56.
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