В США испытания парашютов для станции на Марсе наметили на осень

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Высотные испытания в США парашютной системы для российско-европейской марсианской посадочной станции ExoMars-2022, отложенные из-за коронавируса, планируются в сентябре, сообщил РИА Новости глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.
В марте Роскосмос и ЕКА сообщили о переносе запуска станции с 2020 на 2022 год для дополнительных испытаний с доработанным оборудованием и окончательной версией программного обеспечения. Кроме того, дополнительные проблемы для дальнейших работ вызвало распространение коронавируса.
"Высотные испытания парашютов для ExoMars-2022, вероятнее всего, будут выполнены в сентябре, принимая во внимание запреты из-за пандемии коронавируса, а также ограничения по погодным условиям на американском полигоне из-за сильных ветров", - сказал Пишель.
В мае и августе 2019 года ЕКА провело в Швеции высотные испытания парашютной системы станции ExoMars-2020. Парашютная система состоит из двух основных парашютов диаметром 15 и 35 метров, каждый из которых снабжен своим вытяжным парашютом. В майском испытании оба основных парашюта раскрылись нормально, но сразу после выхода из парашютной сумки в ткани купола появились разрывы. В августе при испытании основного парашюта диаметром 35 метров возникли проблемы со стропами, поэтому макет посадочной станции спускался только на вытяжном парашюте и разбился при посадке.
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После этого ЕКА обратилось к НАСА за помощью в решении проблемы с парашютами. Анализ неудачных испытаний показал, что проблема связана с парашютными сумками, а не с самими парашютами, поэтому ЕКА внесло изменения в конструкцию сумок. Затем в США были успешно завершены наземные испытания выхода двух парашютов из парашютных сумок модернизированной конструкции.
Запуск к Марсу станции ExoMars-2022 планируется с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с космодрома Байконур. Она состоит из европейского перелетного модуля и российского десантного модуля, в состав которого войдут российская посадочная платформа "Казачок" и европейский марсоход Rosalind Franklin. На "Казачке" установят 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора.
В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
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