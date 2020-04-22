В США испытания парашютов для станции на Марсе наметили на осень

"Высотные испытания парашютов для ExoMars-2022, вероятнее всего, будут выполнены в сентябре, принимая во внимание запреты из-за пандемии коронавируса, а также ограничения по погодным условиям на американском полигоне из-за сильных ветров", - сказал Пишель.

В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.