В Москве в среду ожидают холодную и ветреную погоду

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ветреная и не по сезону холодная погода ожидается в Ветреная и не по сезону холодная погода ожидается в Москве в среду, температура воздуха составит до плюс 7 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк

"Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой части далекого циклона с центром над Предуральем. Погода нас ожидает неустойчивая, ветреная и, увы, не по сезону холодная. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие кратковременные осадки, максимальная температура воздуха в Москве плюс 5 - плюс 7 градусов, в столичном регионе - плюс 3 - плюс 8", - рассказала Волосюк.

По ее словам, температурный режим в столице будет примерно на 5 градусов отставать от нормы. Помимо температуры основным негативным фактором будет являться ветер.

"Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7-12 метров в секунду, а вот его порывы в дневные часы вполне могут достигать 17-22 метров в секунду... Так что погода потенциально опасная", - предупредила синоптик.