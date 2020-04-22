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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T08:30
https://ria.ru/20200422/1570387823.html
Роскачество рассказало, как определить степень защиты маски
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570117762_0:0:3135:1764_1036x0_80_0_0_548e164a27f1ef076db74de3496cafc8.jpg
РИА Новости

Роскачество рассказало, как определить степень защиты маски

08:30 22.04.2020
4647
© РИА Новости / Филипп Брем / Перейти в фотобанкМужчина во время отдыха в парке в Вене
Мужчина во время отдыха в парке в Вене
© РИА Новости / Филипп Брем
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскачество рассказало о составе и правилах маркировки медицинских масок, которые указывают на степень защиты от бактерий и вирусов, говорится в сообщении организации.
"Социальная ответственность - веская причина носить медицинскую маску. Вы не знаете достоверно, заражены ли вы SARS-CoV-2. Вы можете быть лишь носителем вируса или болеть COVID-19 без явных симптомов. Маска на вашем лице способна спасти от болезни тысячи людей и многие жизни. Маска - это продолжение вашей самоизоляции в людном месте", - говорится в сообщении.
Современные одноразовые медицинские маски производят из трехслойного материала "SMS" (слои спанбонд-мелтблаун-спанбонд), который отличается высокими абсорбирующими свойствами и при этом не пропускает биологически активные жидкости, химические составы и жиры. Антибактериальные свойства SMS в несколько раз выше в сравнении с традиционным спанбондом, отмечают в Роскачестве.
ГОСТ Р 58396-2019 описывает медицинские маски двух типов: первые предназначены для пациентов, их эффективность - не меньше 95%, вторые - для специалистов в операционных или в иных медицинских помещениях, эффективность этих масок - не меньше 98%.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
"На упаковке любой медицинской маски должен быть указан номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Импортные медицинские маски тоже должны иметь свидетельство о государственной регистрации от Росздравнадзора", - сообщила директор департамента стандартизации Роскачества Майя Будажапова.
В частности, на упаковке должны быть указаны собственно ГОСТ Р 58396, степень защиты ("I" "II" или "IIR") и информация о том, что применены стандарты ЕН ИСО 15223-1 и ЕН 1041. За рубежом типы защиты указываются иначе: N95, N99 - в США (так же часто маркируются китайские маски), FFP1, FFP2 и FFP3 (в Европе).
Роскачество указывает, что обозначение FFP1 означает защиту от 80% частиц, FFP2 - от 94% и FFP3 - от 99% частиц. ГОСТовские "I" и "II" (в том числе "IIR") различаются бактериальной эффективностью: 95 и 98% соответственно. Американский и европейский стандарт говорят о степени защиты от проникновения частиц и чаще относятся к респираторам.
Средства индивидуальной защиты - строительные и другие респираторы и маски, - предохраняют органы дыхания от пыли различного происхождения, стружки, цемента, угля, пыльцы, опилок, асбеста, растворителей, сварочных и других вредных газов, спор плесени. Их степень защиты тоже может быть маркирована по шкале FFP. Только средства с маркировкой FFP3, а также изделия с американской маркировкой N99 претендуют на защиту от бактерий и вирусов. Но широко представленные на интернет-площадках бытовые маски из трикотажа, неопрена или даже с медными волокнами от вирусов не спасают, предупреждает Роскачество.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Москва без москвичей и другие города мира во время пандемии COVID-19
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

Москва во время режима самоизоляции жителей
1 из 8

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

Москва во время режима самоизоляции жителей
2 из 8

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

Москва во время режима самоизоляции жителей
3 из 8

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

Ситуация в Париже в связи с коронавирусом
4 из 8

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Столярова / Перейти в фотобанк

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

Нью-Йорк во время режима ЧС
5 из 8

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

© РИА Новости / Татьяна Столярова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанк

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

Ситуация в Барселоне в связи с коронавирусом
6 из 8

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

Ситуация в Лондоне в связи с коронавирусом
7 из 8

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

Ситуация на Украине в связи с коронавирусом
8 из 8

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
1 из 8

В российской столице опустели многие улицы, включая периферийные. Что уж говорить о центральных. Кафе и магазины закрылись, большинство офисов перешло на удаленку. В итоге встретить пешехода можно относительно редко, ведь разрешено передвигаться по городу только по рабочей необходимости или для экстренного выезда к врачу. В иных случаях можно выходить только в ближайший магазин или аптеку и выгуливать собаку.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 8

Однако вне зависимости от ограничительных мер властей города должны приводиться в порядок. Поэтому коммунальные службы по всему миру продолжают работу. Так, в Москве четко по графику 1 апреля стартовал месячник благоустройства. Дороги столицы уже трижды промыли специальным шампунем. Помимо улиц и фасадов, в городе регулярно моют мосты, тоннели, памятники, парковочные территории, дорожные знаки, бордюры, межквартальные проезды, подземные и надземные переходы.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 8

В период самоизоляции в Москве проводится также тщательная санобработка общественных пространств для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

К примеру, масштабная дезинфекция состоялась 5 апреля. По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в недоступных для техники местах обработку выполнили вручную комплексные бригады, а в общей сложности были задействованы около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 8

Во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч, в больницах и домах престарелых скончались более 8 тысяч человек. Треть (35%) находящихся в реанимации – люди младше 60 лет. Более 16 тысяч человек выздоровели и вышли из больниц.

© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
5 из 8

Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США. Число зараженных коронавирусом здесь превысило 122 тысячи, скончалось более 4 тысяч человек. Власти намерены привлечь к борьбе с распространением инфекции в городе тысячи военных медиков. При этом на территории Штатов находится около 2 тысяч россиян, которые не могут вернуться на родину.

© РИА Новости / Татьяна Столярова
Перейти в фотобанк
6 из 8

Испания занимает второе место в мире по количеству заболевших COVID-19, уступая только США (более 300 тысяч заболевших). Несмотря на это местные жители не теряют оптимизма и завели добрую традицию: они выходят на балконы или высовываются из окон и аплодируют, чтобы отблагодарить медиков, а также коммунальные службы за работу. Такой акт благодарности впервые был отмечен 14 марта, в первый день карантина после того, как испанский премьер-министр объявил о всеобщей самоизоляции.

© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
7 из 8

В Великобритании коронавирус дошел, как говорится, до самого верха, заразив даже премьер-министра Бориса Джонсона и принца Чарльза (последний, однако, уже поправился). Но это не остановило часть британцев, которые, пренебрегая рекомендациями властей, в выходные отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду. Такое поведение вызвало критику министра здравоохранения Великобритании, пригрозившего ужесточить ограничения, если жители страны будут и дальше игнорировать вирусную опасность.

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
8 из 8

На Украине введены достаточно жесткие правила карантина. С 6 апреля запрещается появляться без масок в любых общественных местах (от магазинов до остановок и подъездов), а парки, детские и спортивные площадки запрещено посещать вовсе. В Киеве рестораны, клубы и даже станции метро уже были закрыты ранее. А общественным транспортом в столице страны можно воспользоваться теперь лишь при наличии спецпропуска.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
511007
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоскачествоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
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