Роскачество рассказало, как определить степень защиты маски

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскачество рассказало о составе и правилах маркировки медицинских масок, которые указывают на степень защиты от бактерий и вирусов, говорится в сообщении организации.

"Социальная ответственность - веская причина носить медицинскую маску. Вы не знаете достоверно, заражены ли вы SARS-CoV-2. Вы можете быть лишь носителем вируса или болеть COVID-19 без явных симптомов. Маска на вашем лице способна спасти от болезни тысячи людей и многие жизни. Маска - это продолжение вашей самоизоляции в людном месте", - говорится в сообщении.

Современные одноразовые медицинские маски производят из трехслойного материала "SMS" (слои спанбонд-мелтблаун-спанбонд), который отличается высокими абсорбирующими свойствами и при этом не пропускает биологически активные жидкости, химические составы и жиры. Антибактериальные свойства SMS в несколько раз выше в сравнении с традиционным спанбондом, отмечают в Роскачестве.

ГОСТ Р 58396-2019 описывает медицинские маски двух типов: первые предназначены для пациентов, их эффективность - не меньше 95%, вторые - для специалистов в операционных или в иных медицинских помещениях, эффективность этих масок - не меньше 98%.

"На упаковке любой медицинской маски должен быть указан номер регистрационного удостоверения Росздравнадзора . Импортные медицинские маски тоже должны иметь свидетельство о государственной регистрации от Росздравнадзора", - сообщила директор департамента стандартизации Роскачества Майя Будажапова.

В частности, на упаковке должны быть указаны собственно ГОСТ Р 58396, степень защиты ("I" "II" или "IIR") и информация о том, что применены стандарты ЕН ИСО 15223-1 и ЕН 1041. За рубежом типы защиты указываются иначе: N95, N99 - в США (так же часто маркируются китайские маски), FFP1, FFP2 и FFP3 (в Европе).

Роскачество указывает, что обозначение FFP1 означает защиту от 80% частиц, FFP2 - от 94% и FFP3 - от 99% частиц. ГОСТовские "I" и "II" (в том числе "IIR") различаются бактериальной эффективностью: 95 и 98% соответственно. Американский и европейский стандарт говорят о степени защиты от проникновения частиц и чаще относятся к респираторам.

Средства индивидуальной защиты - строительные и другие респираторы и маски, - предохраняют органы дыхания от пыли различного происхождения, стружки, цемента, угля, пыльцы, опилок, асбеста, растворителей, сварочных и других вредных газов, спор плесени. Их степень защиты тоже может быть маркирована по шкале FFP. Только средства с маркировкой FFP3, а также изделия с американской маркировкой N99 претендуют на защиту от бактерий и вирусов. Но широко представленные на интернет-площадках бытовые маски из трикотажа, неопрена или даже с медными волокнами от вирусов не спасают, предупреждает Роскачество.