Среди заболевших COVID-19 в Киргизии 12 правоохранителей

БИШКЕК, 22 апр - РИА Новости. Среди зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киргизии 12 сотрудников правоохранительных органов, один из них в реанимации, заявил в среду на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения страны Нурболот Усенбаев.

"В Киргизии 12 сотрудников правоохранительных органов заражены вирусом COVID-19, один из них находится в реанимации", - заявил замминистра.

По его словам, они все были заражены в ходе их рабочей деятельности, они контактировали со всеми категориями лиц с COVID-19.

Количество инфицированных COVID-19 на настоящий момент в республике достигло 612 человек, из них 157 - медработники. Семь человек погибли. По предварительным данным, с инфицированными контактировали более 8,5 тысяч человек. Выздоровели - 254 человека.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.