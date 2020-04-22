В Таиланде выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 22 апр – РИА Новости. В Таиланде зарегистрированы в среду 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и еще одна смерть от этого заболевания, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда доктор Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 15 новых случаев заражения и одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он.
"Также сегодня рекордное количество выздоровевших за сутки – 244 человека были выписаны из больниц", - добавил пресс-секретарь.
"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 826 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 49 человек, полностью выздоровевших – 2 352 человека", - сказал он.
Скончавшаяся пациентка – гражданка Таиланда, болевшая хроническими болезнями: диабетом и гипертонией, отметил Висануйотхин.
"Люди, страдающие диабетом и гипертонией, продолжают оставаться основной группой риска с точки зрения тяжести состояния при коронавирусной инфекции и смертности", - добавил он.
Большинство новых пациентов относятся к уже известным кластерам заражения, сообщил Висануйотхин.
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