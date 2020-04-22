Украинские силовики заявили о семи обстрелах в Донбассе за сутки

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Украинские силовики заявили в среду, что зафиксировали семь обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
21 апреля, 16:55В ДНР обезвредили около 1,8 тысячи неразорвавшихся боеприпасов
"Потерь в результате враждебных повреждений среди украинских защитников не было", - отмечается в сообщении.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.