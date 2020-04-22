В Бурятии установят посты на въездах в республику

КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился установить посты контроля на въездах в республику из-за коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В граничащих с другими регионами районах Бурятии установят посты контроля. Соответствующее поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на постах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и представителей администраций муниципалитетов. Они будут выявлять у граждан симптомы респираторных заболеваний, а также тех, кто должен соблюдать карантин. Специалисты будут вести учет, уточнять цель визита и место пребывания в регионе. Информация будет передаваться в региональное управление Роспотребнадзора.
По последним данным, в республике 163 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 49 человек, 2 человека умерло. Продолжают лечение в стационарах 111 пациентов.
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