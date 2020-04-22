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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T07:54
https://ria.ru/20200422/1570387519.html
В Бурятии установят посты на въездах в республику
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570193245_0:0:3033:1706_1036x0_80_0_0_567f1fbe8a3f9edcba37ce97707d740a.jpg
РИА Новости

В Бурятии установят посты на въездах в республику

07:54 22.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Инспектор дорожно-патрульной службы . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился установить посты контроля на въездах в республику из-за коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В граничащих с другими регионами районах Бурятии установят посты контроля. Соответствующее поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на постах будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и представителей администраций муниципалитетов. Они будут выявлять у граждан симптомы респираторных заболеваний, а также тех, кто должен соблюдать карантин. Специалисты будут вести учет, уточнять цель визита и место пребывания в регионе. Информация будет передаваться в региональное управление Роспотребнадзора.
По последним данным, в республике 163 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 49 человек, 2 человека умерло. Продолжают лечение в стационарах 111 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияАлексей ЦыденовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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