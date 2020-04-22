В Бурятии установят посты на въездах в республику

"В граничащих с другими регионами районах Бурятии установят посты контроля. Соответствующее поручение дал глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По последним данным, в республике 163 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 49 человек, 2 человека умерло. Продолжают лечение в стационарах 111 пациентов.