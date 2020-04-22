В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом

Таким образом, количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 151. Выздоровел 21 человек (в среду выписывают еще одного пациента), четверо скончались.

По данным на минувший вторник, девять пациентов с COVID-19 в Новосибирской области находились в тяжелом состоянии, из них трое на аппаратах ИВЛ. Известно, что среди заболевших есть один священнослужитель.