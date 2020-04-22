В Новосибирской области выявили 16 случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Шестнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 22 апреля, в Новосибирской области за сутки выявлено 16 пациентов с коронавирусной инфекцией – 15 взрослых и один ребенок. Из них семь человек никуда не выезжали и не входят в круг контактов ранее выявленных пациентов. Семеро контактировали с теми, у кого диагноз ранее был подтвержден лабораторно. Двое прибыли из Москвы, в том числе один иногородний транзитный водитель", - говорится в сообщении.
Таким образом, количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 151. Выздоровел 21 человек (в среду выписывают еще одного пациента), четверо скончались.
В детской больнице №3 находятся 45 детей с подозрением на COVID-19, в том числе те, у кого подтвержден диагноз. Взрослых пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционных стационарах Новосибирска – 259, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.
По данным на минувший вторник, девять пациентов с COVID-19 в Новосибирской области находились в тяжелом состоянии, из них трое на аппаратах ИВЛ. Известно, что среди заболевших есть один священнослужитель.
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