В Киргизии число зараженных коронавирусом превысило 600 человек

БИШКЕК, 22 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии увеличилось до 612, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

"На 22 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 22 новых подтвержденных случая СOVID-19", - заявил агентству представитель штаба.

По его словам, десять из новых зараженных - медработники.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике достигло 612 человек, из них 157 - медработники. Семь человек погибли. По предварительным данным, с инфицированными контактировали более 8,5 тысячи человек. Выздоровели 254 человека.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.