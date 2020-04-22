В Москве около 1,7 млн человек указали свои "Тройки" в заявке на пропуск

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Около 1,7 миллиона пассажиров в Москве уже указали свои "Тройки" при заявке на пропуск для передвижения по городу, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Ранее указом мэра с 22 апреля введен автоматизированный контроль за соблюдением пропускного режима, что позволит избежать нарушения социальной дистанции в городском транспорте и исключить личный фактор при проверке пропусков. Поездки в городском транспорте теперь можно совершать только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему картой "Тройка", "Стрелка" и социальной карте.
Отмечается, что система проверки может работать как в автоматическом режиме, так и управляться дистанционно. Сотрудники метрополитена будут постоянно отслеживать ситуацию и определять режим работы системы на каждой из станций. Кроме того, проверку прохода в транспорт будут вести контроллеры ГКУ "Организатор перевозок".
"Если вы уже привязали "Тройку" к пропуску, обязательно проверьте привязку в специальной форме на Едином транспортном портале до начала поездки", — рекомендуют в пресс-службе департамента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.