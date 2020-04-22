В Кузбассе выявили 11 новых случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 22 апр- РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки подтвердилось еще у одиннадцати жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у одиннадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса пятьдесят пять больных коронавирусом", – написал глава региона.
Как уточняется в Telegram-канале правительства Кузбасса, 6 заразившихся в Новокузнецке, двое – в поселке Краснобродский, по одному в Кемерово, Прокопьевском районе и в поселке Тяжинский.
По данным на среду, в Кузбассе выявлены 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 2243 человека.
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