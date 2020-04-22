В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к пяти тысячам человек

По его данным, за сутки в ФРГ скончался 281 заболевший коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 194 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 4879.

Медики также сообщили, что за все время вирус выявили у 145 694 человек, прирост заболевших составил за прошедшие сутки 2237. Сутками ранее сообщалось о приросте в 1785 человек. За все время вылечились более 99 тысяч человек.