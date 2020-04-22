В Германии число жертв COVID-19 приблизилось к пяти тысячам человек

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 145 тысяч, скончались почти пять тысяч, сообщает институт Роберта Коха.
По его данным, за сутки в ФРГ скончался 281 заболевший коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 194 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 4879.
Медики также сообщили, что за все время вирус выявили у 145 694 человек, прирост заболевших составил за прошедшие сутки 2237. Сутками ранее сообщалось о приросте в 1785 человек. За все время вылечились более 99 тысяч человек.
Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (38 814), Северном Рейне-Вестфалии (30 185) и Баден-Вюртемберге (28 898). В Берлине зафиксировано 5312 случаев заражения COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.