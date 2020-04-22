В Омске уволили главврача инфекционной больницы и двух замглав Минздрава

"Главный врач Городской клинической инфекционной больницы № 1 имени Далматова Евгений Матвеев освобожден от занимаемой должности по инициативе работодателя ... Уведомления о расторжении контракта получили два заместителя министра: Александр Павловских, отвечавший за материально-техническое обеспечение учреждений здравоохранения, в том числе за закупку дорогостоящего медицинского оборудования; также свой пост покинет Ольга Богданова, которая занималась вопросами здоровья женщин и детей", - сообщили в областном Минздраве.

Несмотря на богатый профессиональный опыт главврач инфекционной больницы "не сумел своевременно обеспечить функционал" учреждения в условиях распространения COVID-19, уточнили в министерстве. Исполняющим обязанности главврача назначена заместитель Матвеева – доктор-инфекционист высшей категории Инна Толох. Конкретные причины отставки двух заместителей министра не называются.

"Я приняла такое решение, оно согласовано с губернатором Омского региона ... Сегодня, когда работа всей системы перешла практически в круглосуточный режим, когда мы решаем очень серьезные вопросы по оснащению больниц...нет времени на раскачку. В команде люди должны работать с опорой друг на друга, четко выполняя поставленные задачи", - прокомментировала министр здравоохранения региона Ирина Солдатова.