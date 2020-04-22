Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

По состоянию на 8:09 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь снижались на 14,8% — до 16,45 доллара, чуть раньше — до отметки в 15,99 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI падали на 6,48%, до 10,8 доллара.