Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают на 6,5-15%, стоимость Brent в среду утром опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
По состоянию на 8:09 мск июньские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь снижались на 14,8% — до 16,45 доллара, чуть раньше — до отметки в 15,99 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI падали на 6,48%, до 10,8 доллара.
В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения — до минус 37 долларов за баррель. Во вторник июньские фьючерсы WTI и Brent также опускались.
Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.
На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.
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