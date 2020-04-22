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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-22T07:29
https://ria.ru/20200422/1570387151.html
Азербайджан призвал страны вне ОПЕК+ сократить нефтедобычу
https://cdn25.img.ria.ru/images/152649/50/1526495091_0:147:3078:1878_1036x0_80_0_0_c4913219d527ede6090f1e81dcc1c9d5.jpg
РИА Новости

Азербайджан призвал страны вне ОПЕК+ сократить нефтедобычу

07:29 22.04.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкНефтяные вышки на Каспийском море
Нефтяные вышки на Каспийском море
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Нефтяные вышки на Каспийском море. Архивное фото
БАКУ, 22 апр - РИА Новости. Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов призвал производителей нефти вне формата ОПЕК+ взять на себя обязательства по сокращению нефтедобычи.
Пресс-служба Шахбазова отмечает, что министр принял участие в неофициальной видеоконференции с участием нескольких стран ОПЕК+. На конференции были обсуждены вопросы, связанные с текущим состоянием нефтяного рынка и исполнением обязательств с мая.
"Министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе обсуждений призвал других производителей нефти, не представленных в формате ОПЕК+, взять на себя обязательства",- сообщила пресс-служба Шахбазова.
Пресс-служба привела слова Шахбазова, который отметил, что ОПЕК+ "выполняет историческую миссию и берет на себя обязательства".
"Отныне производители нефти вне ОПЕК+ тоже должны активно включиться в этот процесс и объявить о своих обязательствах", - отметил он.
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22 апреля, 06:45Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цена нефти Brent упала ниже $17 впервые с 2001 года
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКАзербайджанЭкономика
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