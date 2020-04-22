Азербайджан призвал страны вне ОПЕК+ сократить нефтедобычу

БАКУ, 22 апр - РИА Новости. Министр энергетики Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов призвал производителей нефти вне формата ОПЕК + взять на себя обязательства по сокращению нефтедобычи.

Пресс-служба Шахбазова отмечает, что министр принял участие в неофициальной видеоконференции с участием нескольких стран ОПЕК+. На конференции были обсуждены вопросы, связанные с текущим состоянием нефтяного рынка и исполнением обязательств с мая.

"Министр энергетики Парвиз Шахбазов в ходе обсуждений призвал других производителей нефти, не представленных в формате ОПЕК+, взять на себя обязательства",- сообщила пресс-служба Шахбазова.

Пресс-служба привела слова Шахбазова, который отметил, что ОПЕК+ "выполняет историческую миссию и берет на себя обязательства".