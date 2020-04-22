Банки выдали малому бизнесу кредитов под 0% на сумму около 4 млрд рублей

"По данным мониторинга по 15 банкам, подписавшим соглашение с Минэкономразвития, на 21 апреля выдано около 4 миллиардов рублей по более 1,8 тысячи заявок на беспроцентные кредиты на поддержку занятости", - говорится в сообщении.

Правительство и Банк России на фоне ситуации с коронавирусом запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса. По условиям госпрограммы, компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев: первые полгода ставка по кредиту составит 0%, а затем вырастет до 4%. Впоследствии было принято решение распространить действие этой программы на средний и крупный бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей.