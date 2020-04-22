Житель Бурятии дважды переехал собутыльника-подростка на авто

"В Джидинском районе молодой человек обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетнего. 15 апреля 2020 года ночью из села Петропавловка в больницу с многочисленными повреждениями был доставлен 17-летний подросток, который находился в сознании и заявил, что его на автомобиле сбил и несколько раз переехал знакомый молодой человек", - говорится в сообщении.
По данным следствия, молодые люди после распития спиртного на берегу реки возле села Петропавловка поссорились в машине с 18-летним водителем. После ссоры все пассажиры вышли из авто, а пьяный водитель уехал. Однако вскоре он вернулся и сбил подростка, с которым поругался.
"Злоумышленник развернулся и дважды переехал колесами упавшего после столкновения потерпевшего. Остальные молодые люди пытались помещать нападавшему. Один из них подбежал к машине, когда она замедлилась, разбил окно, схватился за ключ и заглушил двигатель. После этого обвиняемый покинул автомобиль и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что подростка доставили в больницу. Его состояние выясняется. Водителю уже предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
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