Житель Бурятии дважды переехал собутыльника-подростка на авто

"В Джидинском районе молодой человек обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетнего. 15 апреля 2020 года ночью из села Петропавловка в больницу с многочисленными повреждениями был доставлен 17-летний подросток, который находился в сознании и заявил, что его на автомобиле сбил и несколько раз переехал знакомый молодой человек", - говорится в сообщении.