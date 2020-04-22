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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T07:07
https://ria.ru/20200422/1570386672.html
Эксперты рассказали, сколько россиян копят на "черный день"
https://cdn21.img.ria.ru/images/152919/29/1529192919_0:419:4000:2669_1036x0_80_0_0_ec2a9a711fa8bf2138836f9455fe937d.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, сколько россиян копят на "черный день"

07:07 22.04.2020
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© Depositphotos / gregoryleeКошелек
Кошелек
© Depositphotos / gregorylee
Кошелек. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Расходы большинства россиян на фоне распространения нового типа коронавируса остались на прежнем уровне, поэтому они не откладывают денежные средства, накоплениями на "черный день" обладают порядка 40% россиян, показало исследование сервиса Работа.ру, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Сервис Работа.ру выяснил, откладывают ли россияне на "черный день" и как сейчас распоряжаются своим бюджетом. В исследовании в апреле приняли участие 8,4 тысячи пользователей сервиса из всех регионов России.
Пустой кошелек
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"Больше половины россиян (59%) не имеют накоплений на "черный день", сообщили участники опроса. Лишь 8% указали, что их сбережений хватит на несколько месяцев. Еще 10% участников рассказали, что отложенных денег им хватит, чтобы прожить месяц. Каждый четвертый респондент ответил, что накопленной суммы хватит "совсем ненадолго", - пишут авторы исследования.
При этом большинство россиян (65%) отметило, что размер трат остался на прежнем уровне, и поэтому они не откладывают денежные средства. Каждый пятый респондент не откладывает деньги, потому что стал тратить больше. Только 15% респондентов указали, что им удается откладывать деньги. Из них 6% респондентов уточнили, что пополняют "подушку безопасности" так же, как и до пандемии.
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"Недавний опрос Работа.ру показал, что россияне гораздо больше боятся потерять работу или доход, чем заболеть коронавирусом. Спросив россиян о накоплениях, мы понимаем почему — более половины не имеют возможности надолго остаться без работы. Тем не менее, даже в непростой ситуации на рынке труда всегда существует масса предложений как для удаленной работы, так и для временной подработки", - прокомментировала результаты исследования директор по персоналу и организационному развитию Работа.ру. Юлия Санина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В ряде регионов РФ введен режим самоизоляции или другие ограничения, некоторые организации перевели часть сотрудников на удаленный формат работы, в Москве и Подмосковье закрыты все торговые центры, магазины, кроме продовольственных и аптек.
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Работа.ру — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено более 16,9 миллиона резюме, зарегистрировано более 477 тысячи работодателей и публикуется более 250 тысяч вакансий каждый месяц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сбербанк РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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