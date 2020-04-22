Аналитики предупредили о возможном подорожании соли из-за коронавируса

По мнению представителя Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, производители могут попытаться воспользоваться этой ситуацией, чтобы поднять цены. В частности, пояснил он, некоторые предприятия и месторождения по своему состоянию не способны нарастить объемы производства соли в краткие сроки, поскольку для этого необходимы крупные инвестиции

Директор "Совэкона" Андрей Сизов, в свою очередь, заявил о сложностях в увеличении выпуска и отгрузки пищевой соли, в том числе из-за месторасположения ее добычи — в Сибири и на Урале. Однако в случае роста производства продавцы будут повышать цены, несмотря на то, что расходы на добычу все равно не поменяются.