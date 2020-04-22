Аналитики предупредили о возможном подорожании соли из-за коронавируса

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пандемия коронавируса приведет к повышению цен на пищевую соль, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов.
Отмечается, что рекомендации Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики заболевания COVID-19 спровоцировали 20-процентное повышение спроса на соль.
По мнению представителя Института конъюнктуры аграрного рынка Евгения Иванова, производители могут попытаться воспользоваться этой ситуацией, чтобы поднять цены. В частности, пояснил он, некоторые предприятия и месторождения по своему состоянию не способны нарастить объемы производства соли в краткие сроки, поскольку для этого необходимы крупные инвестиции
Директор "Совэкона" Андрей Сизов, в свою очередь, заявил о сложностях в увеличении выпуска и отгрузки пищевой соли, в том числе из-за месторасположения ее добычи — в Сибири и на Урале. Однако в случае роста производства продавцы будут повышать цены, несмотря на то, что расходы на добычу все равно не поменяются.
Пандемия коронавирусной инфекции охватила практически все страны мира. По последним данным ВОЗ, число зараженных достигло 2,35 миллиона, более 160 тысяч умерли. В России выявили почти 58 тысяч заразившихся коронавирусом, 513 человек скончались, более 4,4 тысячи выздоровели. При этом за последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.