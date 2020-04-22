В КНР прокомментировали обвинения со стороны Австралии

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Представитель посольства Китая в Австралии заявил, что австралийские политики вслед за американскими властями совершают политические атаки на Китай и бездумно повторяют призывы о необходимости большей прозрачности в ситуации с коронавирусом, сообщается в пресс-релизе на сайте посольства.
Ранее министр внутренних дел Австралии Питер Даттон призвал власти Китая предоставить информацию о происхождении нового коронавируса, отметив, что долг Китая ответить на вопросы и предоставить информацию, чтобы люди четко понимали, что именно произошло.
"У людей вызывает удивление в последние дни то, что мистер Даттон внезапно проявил интерес к "прозрачности" Китая в отношении COVID-19…. Какие-то люди в США сказали ему, что у них есть документация, которая демонстрирует происхождение вируса. Но он признался, что не видел документации… Очевидно, он также получил некоторые инструкции из Вашингтона, требующие от него сотрудничества с США в их пропагандистской войне против Китая", - говорится в заявлении представителя посольства.
"Хорошо известно, что в последнее время некоторые люди в США, в том числе высокопоставленные чиновники, распространяют антикитайский "информационный вирус". Их цель - переложить вину и отвлечь внимание, очернив Китай… некоторые австралийские политики стремятся бессмысленно повторять вслед за американцами и просто следовать за ними в организации политических атак на Китай", - добавил он.
Представитель посольства отметил, что подобные действия демонстрируют "невежество" австралийских политиков и отсутствие у них независимости.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку COVID-19, то для него должны быть последствия. По словам американского лидера, США проводят расследование. При этом ранее МИД КНР заявлял, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
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