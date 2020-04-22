В КНР прокомментировали обвинения со стороны Австралии

"У людей вызывает удивление в последние дни то, что мистер Даттон внезапно проявил интерес к "прозрачности" Китая в отношении COVID-19…. Какие-то люди в США сказали ему, что у них есть документация, которая демонстрирует происхождение вируса. Но он признался, что не видел документации… Очевидно, он также получил некоторые инструкции из Вашингтона, требующие от него сотрудничества с США в их пропагандистской войне против Китая", - говорится в заявлении представителя посольства.