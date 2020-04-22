В Индии число заразившихся коронавирусом приблизилось к 20 тысячам

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за сутки на 1,3 тысячи и составляет 19 984, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
В это число входят 15 474 человек, проходящих лечение, 3869 выздоровевший, 640 скончавшихся и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны. Ранее сообщалось о 18 601 заболевших, днем ранее - 17 265.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксировано 5218 случаев заражения. На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат - 2178 случаев, далее следует столичная территория Дели с 2156 зараженными.
Больше тысячи зараженных также в штате на севере страны Раджастане - 1659 случаев заболевания, штате Тамилнад на юге Индии – 1596 случаев, граничащий с Махараштрой Мадхъя-Прадеш – 1552 случаев и в штате на севере Индии Уттар-Прадеше – 1294 случая.
Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны. Моди при этом отметил, что режим изоляции уже с 20 апреля могут снять в ряде областей, где отмечено меньше всего заболеваний коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.