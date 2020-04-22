Цена нефти Brent упала ниже $17 впервые с 2001 года

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Цена нефти марки Brent с поставкой в июне 2020 года упала ниже $17 за баррель впервые с 19 ноября 2001 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.42 мск, показатель снизился на 12,62% — до 16,89 доллара за баррель.
В понедельник майские фьючерсы марки WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения – до минус 37 долларов за баррель. Накануне июньские фьючерсы WTI и Brent также падали.
Пандемия COVID-19 вызвала рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине месяца, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.
На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного падения спроса на нефть в текущем году.