В Забайкалье зафиксировали три новых случая COVID-19

КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Число заболевших COVID-19 в Забайкальском крае за сутки выросло с 61 до 64 человек, сообщает правительство региона.
Во вторник в крае информировали о 61 случае заражения COVID-19, из больниц выписали пятерых.
"На данный момент в Забайкальском крае зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных случая, среди которых 10 детей", - говорится в сообщении.
Случаи заболевания выявили в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах. Из числа заболевших 17 прибыли из других регионов, неблагополучных по заболеваемости, 47 находились в контакте с заболевшими.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.